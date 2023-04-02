بعد قرار تعيينه.. رئيس الشيوخ يستقبل الفريق عبدالمنعم التراس

استقبل اليوم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه الفريق عبدالمنعم التراس والذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بتعيينه عضواً بالمجلس خلفأ للواء الراحل مصطفي كامل.

ورحب رئيس مجلس الشيوخ بالفريق (التراس)، متمنياً له التوفيق في عضويته بالمجلس مثمناً اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي للفريق عبدالمنعم التراس مؤكداً انه اختيار صادف اهله.

وقام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بتسليم كارنيه المجلس للفريق التراس، حيث من المنتظر أن يقوم الفريق التراس بأداء اليمين الدستورية في جلسة المجلس العامة الأحد القادم.

من جانبه ، أعرب الفريق التراس عن عميق شكره وتقديره للرئيس السيسي عن ثقته في تعيينه بمجلس الحكماء، مؤكداً أن ذلك يمثل مسئولية كبيرة له لخدمة هذا البلد العظيم.

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان أمين عام المجلس.