عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرار تعيينه.. رئيس الشيوخ يستقبل الفريق عبدالمنعم التراس

رئيس الشيوخ يستقبل
رئيس الشيوخ يستقبل الفريق عبدالمنعم التراس

استقبل اليوم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه الفريق عبدالمنعم التراس   والذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بتعيينه عضواً بالمجلس خلفأ للواء الراحل مصطفي كامل.

ورحب رئيس مجلس الشيوخ بالفريق (التراس)، متمنياً له التوفيق في عضويته بالمجلس مثمناً اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي للفريق عبدالمنعم التراس مؤكداً انه اختيار صادف اهله.

وقام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بتسليم كارنيه المجلس للفريق التراس، حيث من المنتظر أن يقوم الفريق التراس بأداء اليمين الدستورية في جلسة المجلس العامة الأحد القادم.

من جانبه ، أعرب الفريق التراس عن عميق شكره وتقديره للرئيس السيسي عن ثقته في تعيينه بمجلس الحكماء، مؤكداً أن ذلك يمثل مسئولية كبيرة له لخدمة هذا البلد العظيم.

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان أمين عام المجلس.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس الشيوخ اليمين الدستورى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليمين الدستورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر عملاء البنوك بعد طرح الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22%

تحول مفاجئ| الأرصاد تُحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

تردد رجال على المنزل|مفاجأة في قضية الأب المتهم بقتل 7 من أسرته

فائدة 22%.. البنك الأهلي ومصر يطرحان شهادتين جديدتين| تفاصيل

بعد الشهادات الجديدة.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

اشتري احتياجاتك الآن| تراجع قياسي في سعر البيض.. الدواجن بـ 59 واللحمة 120 جنيها

لو عملت شهادة 19% أو 22% بـ100 ألف جنيه.. هتكسب كام في الشهر والسنة؟

ترشيحاتنا

بديل رينارد .. الركراكي مرشح لتدريب منتخب السعودية

سهلة وبسيطة.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

نستعد للمعركة.. بيان محامي ترامب بشأن موقفه من القضية

85 جنيها.. تراجع في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| تفاصيل

لإبعاد ترامب.. حاكم ولاية أركنساس يعلن ترشحه لرئاسة أمريكا عن الحزب الجمهوري

بعد انتشاره بالأسواق مبكرا.. 5 علامات تدل على نضج فاكهة البطيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن علاج لمرضى القلب.. صور شيرين رضا بدون مكياج تثير الجدل على السوشيال ميديا

تحذير.. نوع شامبو شهير يسبب السرطان|تعرف عليه

في اليوم العالمي للتوحد.. 3 أسباب ومعلومات لم تعرفها من قبل

أكلة جديدة.. طريقة عمل الحمام بصوص العنب

فيديو

أخاف من الموت وحساب الآخرة.. فنانة شهيرة تعلن اعتزالها وارتداء الحجاب

رياح وارتفاع حرارة.. حالة الطقس اليوم وموعد انتهاء البرودة

أحمد موسى ظهر بمليون جنيه على الهواء.. تفاصيل مسابقة مليونير صدى البلد

حزين على اللي حصل.. تفاصيل إصابة مصطفى كامل خلال رامز نيفر إند|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ