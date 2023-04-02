أول قرار من الاتحاد المصري على مباراة الأهلي وبيراميدز

علق أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، على قرار اتحاد الكرة بشان مباراة الأهلي وبيراميدز .

وكتب الصقر، من خلال حسابه سابه الشخصي فيس بوك :" اتحاد الكرة يؤكد اللجوء إلى الوقت الإضافي في مباراة الأهلي وبيراميدز بنهائي كأس مصر حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ".

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة والربع مساء الاثنين 10 أبريل 2023 باستاد القاهرة الدولي.

وتنقل قناة تايم أون سبورتس مباراة الاهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر في وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه ، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.