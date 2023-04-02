الموضوع وصل للخطف والحبس..العرافة كشفت "فضائح" مابين سعد الصغير وهذه الراقصة

أكد الفنان سعد الصغير، أن ما زعمته الراقصة شمس بشأن إجبارها على إسقاط حمله منه لم يكن صحيحا على الإطلاق، حيث أرجع هذا الأمر إلى رغبتها في ابتزازه والحصول على مبالغ مالية منه، موضحًا: "ده فيلم معمول عشان جنيه ونص.. دي مش مراتي".



وأضاف "سعد الصغير"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة" على قناتي "المحور" و"النهار": "الموضوع كله عبارة عن بنت صغيرة كانت شمس متبنياها في دار وبتاخدها خميس وجمعة، أنا اللي ودتها، خدت البنت وسافرت 5 سنين، وحركت الدار دعوى قضائية ضدها وحصلت على حكم بحبسها لمدة عشرة سنوات".

وسلم سعد الصغير الإعلاميةَ بسمة وهبة ورقا على الهواء ليثبت صحة كلامه، فتوعدته بسمة وهبة بأنها ستقاضيه إذا كان هذا الورق مزورا.

سعد الصغير



ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

