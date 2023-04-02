هو أنا قلت لها ترمي أبوها؟.. رد ناري من سعد الصغير على خلافه مع بوسي

قال الفنان سعد الصغير، إنه لم يهاجم بوسي بعد وفاة والدها كي يرضي أطرافا أخرى كان هناك مشكلات بينها وبينهم، موضحًا: "هو أنا اللي قلت لها ترمي أبوها عشان أرضي الناس التانيين؟! مقولتش حسبي الله ونعم الوكيل عشان كده".



وأضاف "سعد الصغير"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة" على قناتي "المحور" و"النهار": "قبل ما أعمل الشقة اتصلت ببوسي وميمي مدير أعمالها وعرضت عليها تقديم خدمات كثيرة لوالدها وكنت سأقول له إن بوسي هي من فعلت ذلك حتى يتم الصلح بينهما، لكنها رفضت".

سعد الصغير



ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

