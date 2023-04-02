9 مروحيات و580 رجل إطفاء للمشاركة في مكافحة حريق بـ كوريا الجنوبية

اندلع حريق في سلسلة من التلال في جبل إنوانغسان في منطقة جونغنو، وسط مدينة سيول، كوريا الجنوبية في صباح اليوم، حيث انتشر الحريق إلى الجزء العلوي من الجبل. ولم يتم العثور على ضحايا حتى الان.

وبحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، فقد أرسلت إدارة الإطفاء 9 مروحيات و 580 رجل إطفاء للمشاركة في مكافحة الحرائق. حتى ظهر اليوم نفسه، كانت عمليات مكافحة الحرائق لا تزال جارية. وفرضت إدارة الإطفاء قيودًا عاجلة على دخول السياح إلى الجبل، كما قامت بإجلاء السكان من المناطق السكنية القريبة.

اندلعت حرائق الغابات في العديد من الأماكن في كوريا الجنوبية، متأثرة بعوامل مثل انخفاض رطوبة الهواء والرياح القوية. ووفقا لوكالة "يونهاب"، فقد كانت هناك أيضًا حرائق غابات في جزيرة كانغهوا، ومدينة إنتشون، ومحافظة هونغسونغ، ومقاطعة تشونغتشونغ الجنوبية، ومدينة هواسونغ، بمقاطعة كيونغ جي.

وفقًا للمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، أصدر الرئيس يون سوك يول تعليمات للإدارات ذات الصلة مثل إدارة الغابات وإدارة الإطفاء في اليوم الثاني لإخماد جميع حرائق الغابات في أماكن مختلفة ومنع حدوث كوارث مماثلة.