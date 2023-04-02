محمد شبانة: تصريحات مسئولي الهلال السوداني مثيرة للدهشة

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أنه مستاء تمامًا من التصريحات التي أدلى بها مسئولي نادي الهلال السوداني، عقب لقاء الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر فاز بثلاثية نظيفة بأداء رائع للغاية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشـة قناة Etc: "على الأشقاء السودانيين إعلاء المصلحة العليا والحرص على العلاقة مع المصريين، ما يفعلونه ليس "شطارة"، فقد خسروا اللقاء لأن الأهلي كان الأفضل".

وأضاف: "الطبيعي أن الأهلي كان يصعد متصدرًا بدلا من صن داونز لأنه فريق كبير، والهلال نافس على بطاقة الصعود لأن المارد الأحمر لم يكن في أفضل حالاته".

وأكمل: "تم استقبال الهلال بشكل جيد وتم الاحتفاء بهم، ومسئولي الفريق السوداني اعترفوا بحسن الاستقبال في تصريحاتهم والبيانات الصادرة عنهم".