تسمم 12 طفلا داخل نادي الترسانة.. تعرف على التفاصيل

ارتفع عدد الأطفال المصابين بتسمم جراء زيادة نسبة الكلور بحمام السباحة، في نادي الترسانة بمنطقة المهندسين بالجيزة، إلى 12 طفلًا.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مقر النادي رفقة سيارات إسعاف لنقل الأطفال إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأفادت التحريات الأولية بأن الأطفال أصيبوا بتسمم بسبب زيادة نسبة الكلور.

ويستمع فريق البحث الجنائي، لأقوال عدد من العاملين بالنادي ويجري فحص حمامات السباحة من قبل المختصين، وبدأت النيابة العامة التحقيقات وطلبت تقرير طبي من المستشفى حول الحالة الصحية للأطفال تمهيدًا لسماع أقوالهم وأسرهم، وما تزال التحقيقات مستمرة.

وكشف مصدر لموقع “صدى البلد”، أن الأعضاء يشكون من فترة كبيرة من حمام السباحة ويستعدون لتقديم شكوى ضد النادي.