أجواء جاذبة في ليالي رمضان داخل حي السيدة زينب.. شاهد

يتميز حي السيدة زينب بانتشار فوانيس رمضان والزينة، وبهجة ليالي رمضان وسط الأهالي والأطفال، والأغاني الرمضانية.
وفي ليالي رمضان، يتردد عدد كبير من المصريين علي حي السيدة زينب، للاستمتاع بليالي رمضان وتناول السحور قبل أذان الفجر في مطاعم السيدة زينب.
وينهي زوار حي السيدة زينب ليالي رمضان، بصلاة الفجر داخل مسجد السيدة زينب.
علي جانب آخر، كشف الدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف والمتحدث باسم الوزارة، عن حقيقة منع إقامة أي سرادق للمناسبات في المساجد أو حرمه أو حديقته.
وأضاف "عبد الله حسن" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر 2، أن منع إقامة سرادق للمناسبات في المساجد أو حرمه جاءت من أجل الحفاظ علي حرمة وقدسية المسجد، سواء كانت هذه السرادقات مغلقة أو مفتوحة.
وتابع عبد الله حسن، أن يتم اقتصار إقامة سرادق للمناسبات داخل دور المناسبات فقط وليس في المساجد أو حرمه أو داخل اي منطقة بداخل أسوار المساجد.