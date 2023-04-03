مسلسل بابا المجال الحلقة 11.. مصطفى شعبان يستعد للخروج من السجن..وشقيقته تتعرض للتسمم

بدأت أحداث الحلقة 11 باستعداد زين (مصطفى شعبان) للخروج من السجن بعد أن قام والده زكريا الديب (رياض الخولي) بالقبض على السفاح الحقيقي وتسليمه للشرطة.

وتتعرض شقيقة زين حبيبة (رحمة يوسف) للإجهاض بعد تناولها العصير المسمم، ووافق زوجها (باسم سمرة) على استئصالها الرحم بعدما شعر أن حياتها في خطر.

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بابا المجال بترحيل زين (مصطفى شعبان) إلى النيابة بسيارة الشرطة.

وتعطلت سيارة الشرطة لكن قام زين بتصليحها، وأخبره الضابط (محمد نجاتي) أنه يعلم أنه برئ وأنه سيقف بجانبه حتى يثبت براءته.

وفي الوقت نفسه، حاول والد زين زكريا الديب (رياض الخولى) الوصول إلى الرجل الذي شهد شهادة زور بأن زين هو السفاح، وسلمه للشرطة.

مسلسل "بابا المجال" تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض طوال شهر رمضان الكريم، على عدد من القنوات من بينها النهار ، والنهار دراما، والتليفزيون الأردني، والرابعة العراقية وSBC.