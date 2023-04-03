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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل بابا المجال الحلقة 11.. مصطفى شعبان يستعد للخروج من السجن..وشقيقته تتعرض للتسمم

بابا المجال
بابا المجال

بدأت أحداث الحلقة 11 باستعداد زين (مصطفى شعبان) للخروج من السجن بعد أن قام والده زكريا الديب (رياض الخولي) بالقبض على السفاح الحقيقي وتسليمه للشرطة.

وتتعرض شقيقة زين حبيبة (رحمة يوسف) للإجهاض بعد تناولها العصير المسمم، ووافق زوجها (باسم سمرة) على استئصالها الرحم بعدما شعر أن حياتها في خطر.

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بابا المجال بترحيل زين (مصطفى شعبان) إلى النيابة بسيارة الشرطة.

وتعطلت سيارة الشرطة لكن قام زين بتصليحها، وأخبره الضابط (محمد نجاتي) أنه يعلم أنه برئ وأنه سيقف بجانبه حتى يثبت براءته.

بابا المجال الحلقة 10.. ترحيل مصطفى شعبان للنيابة والقبض على السفاح الحقيقي

مسلسل بابا المجال الحلقة 9.. رياض الخولي ينقذ مصطفى شعبان من الموت

وفي الوقت نفسه، حاول والد زين زكريا الديب (رياض الخولى) الوصول إلى الرجل الذي شهد شهادة زور بأن زين هو السفاح، وسلمه للشرطة.

مسلسل "بابا المجال" تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض طوال شهر رمضان الكريم، على عدد من القنوات من بينها النهار ، والنهار دراما، والتليفزيون الأردني، والرابعة العراقية وSBC.

مصطفى شعبان زين رياض الخولى رحمة يوسف محمد نجاتي

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