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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل بابا المجال الحلقة 9.. رياض الخولي ينقذ مصطفى شعبان من الموت

بابا المجال
بابا المجال

بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بابا المجال بمحاولة قتل زين (مصطفى شعبان) على يد رجب (محمد رضوان) ليتدخل والده زكريا الديب (رياض الخولي) وينجح في إنقاذ ابنه، مهددا رجب بقتله في حال عدم إحضاره البردية التي يوجد بها خريطة الآثار.

الحلقة الثامنة من مسلسل بابا المجال احداث مثيرة، حيث اتفق زوج شقيقة زين مصطفى شعبان مع فرج محمود حافظ لتسليم زين للعائلة التي تبحث عنه لأخذ الثأر منه، بعد أن قام والده زكريا الديب «رياض الخولي» بقتل ابنهم.

مسلسل بابا المجال الحلقة 8.. محاولة فاشة لقتل مصطفى شعبان

مسلسل بابا المجال الحلقة 7.. اللقاء الأول بين مصطفى شعبان ورياض الخولي


 ذهبت سهر الصايغ إلى المستشفى لقتل زين ولكن في اللحظة الأخيرة انهارت ولم تستطع قتله.

مسلسل "بابا المجال" تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض طوال شهر رمضان الكريم، على عدد من القنوات من بينها النهار ، والنهار دراما، والتليفزيون الأردني، والرابعة العراقية وSBC.

بابا المجال مصطفى شعبان كامل أبو علي محمود حافظ رياض الخولى مسلسل بابا المجال

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