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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل بابا المجال الحلقة 7.. اللقاء الأول بين مصطفى شعبان ورياض الخولي

صدى البلد

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل بابا المحال احداث كثيرة حيث إلتقى زين الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان بوالده الذي يجسده الفنان رياض الخولي وطمأنه الاخير بأنه سيخرج من هذه القضية ووكل له محامي ووصاه على والدته الفنانة سوسن بدر.


شهدت الحلقة السادسة من مسلسل بابا المجال أحداثا مثيرة حيث اعترف مساعدي زين الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان بأنه قام بقتل ١٥ شخصا، وسط ذهول زين الذي أنكر معرفته بهم.

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فيما اعترفت سوسن بدر والدة مصطفى شعبان للفنان رياض الخولي أن زين ابنه، وأنه لم يمت كما قالت له وحاولت أن تقنعه بأن يساعده ليخرج من النيابة

مسلسل "بابا المجال" تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض طوال شهر رمضان الكريم، على عدد من القنوات من بينها النهار ، والنهار دراما، والتليفزيون الأردني، والرابعة العراقية وSBC.

مصطفى شعبان الفنانة سوسن بدر سوسن بدر الفنان مصطفى شعبان ماجد المصري

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