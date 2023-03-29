بعد رصدها في مسلسل سره باتع.. حكاية قرية شطانوف وتصديها للحملة الفرنسية

تعتبر قرية شطانوف، التي شغلت قطاع كبير من المواطنين بعد عرض جزء من تاريخها في مواجهة الحملة الفرنسية في مسلسل «سره الباتع»، إحدى قرى مركز أشمون، التابع لمحافظة المنوفية، وبها الوحدة المحلية لـ «قرية شطانوف»، التي تتبعها قرى «شعشاع والحلواصى، وبوهة شطانوف، ومنيل جويدة، وكفر عون».

حكاية اسم قرية شطانوف



«قرية شطانوف»، كان اسمها قديما كفر شندي في زمن المماليك، وتم تغيير اسم القرية أثناء الحملة الفرنسية علي مصر، وأصبحت تسمي شطانوف ومعناها هو القلعة الجديدة.

كلمة شطانوف مكونة من جزئين، الأول «شاتو» وتعني قصر أو قلعة، وكلمة «نيف» وتعني جديد، ومع اللهجة المصرية تغير النطق إلي ما هو عليه الآن شطانوف أي القصر الجديد أو القلعة الجديدة، وتعد قرية شطانوف من أكبر القري في مركز أشمون، حيث يزيد عدد سكانها عن 80 ألف نسمة.

شطانوف وتصديرها للحملة الفرنسية في سره باتع

داخل قرية «شطانوف»، رصد أحداث مسلسل "سره الباتع" صراعًا تاريخيًا بين المصريين وجنود الحملة الفرنسية، وظهر في أحد مشاهد الحلقة الثالثة من المسلسل، الجنرال نابليون بونابرت الذي يجسد شخصيته الفنان أيمن الشيوي، وهو يحاول إقناع أهل القرية بتسليم راية البلاد له.

وفي اللقاء الذي جمع بين بونابرت وأهالي قرية «شطانوف»، قال لهم الجنرال الفرنسي إنه جلب العلماء إلى مصر لتحقيق النهضة في البلاد، ولينقذهم من خطر المماليك، مؤكدًا أن السبب الرئيسي لمجيئه إلى مصر هو سعيه لنصرة الإسلام.

تفاصيل مسلسل سره باتع

مسلسل "سره الباتع" عملًا تاريخيًا يوثق فترة مهمة في حياة المصريين أثناء فترة الاحتلال الفرنسي، وذلك عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وتدور أحداثه بين زمنين (العصر الحالي، وعصر الحملة الفرنسية 1798)، ويظهر في بداية حلقاته الفنان أحمد فهمي، وهو يحاول كشف سر مقام السلطان حامد المتواجد بقرية "شطانوف".

ويتبين من خلال أحداث المسلسل الأولى أن صاحب المقام له دور كبير في مقاومة الاحتلال الفرنسي على مصر، وبالأخص داخل قرية "شطانوف"، التي أشعلت ثورة الفلاحين ضد بونابرت وأعوانه.

يذاع مسلسل "سره الباتع" عبر شاشة قناة ON وON Drama يوميا في شهر رمضان المبارك، حيث يعرض في تمام الساعة 7:30 مساءعبر شاشة قناة ON ويعاد في تمام الساعة 12 صباحا فيما يعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 11:30 مساء ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحا.

ويشارك في المسلسل الفنان أحمد السعدني والفنان أحمد فهمي والفنانة ريم مصطفى والفنانة حنان مطاوع والفنان حسين فهمي والفنان محمود قابيل.