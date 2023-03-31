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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل بابا المجال الحلقة 8.. محاولة فاشة لقتل مصطفى شعبان

صدى البلد

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل بابا المجال احداث مثيرة، حيث اتفق زوج شقيقة زين مصطفى شعبان مع فرج محمود حافظ لتسليم زين للعائلة التي تبحث عنه لأخذ الثأر منه، بعد أن قام والده زكريا الديب «رياض الخولي» بقتل ابنهم.


ل ذهبت سهر الصايغ إلى المستشفى لقتل زين ولكن في اللحظة الأخيرة انهارت ولم تستطع قتله.

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مسلسل بابا المجال الحلقة 7.. اللقاء الأول بين مصطفى شعبان ورياض الخولي

الحلقة السابعة من مسلسل بابا المحال احداث كثيرة حيث إلتقى زين الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان بوالده الذي يجسده الفنان رياض الخولي وطمأنه الاخير بأنه سيخرج من هذه القضية ووكل له محامي ووصاه على والدته الفنانة سوسن بدر.


شهدت الحلقة السادسة من مسلسل بابا المجال أحداثا مثيرة حيث اعترف مساعدي زين الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان بأنه قام بقتل ١٥ شخصا، وسط ذهول زين الذي أنكر معرفته بهم.

اعترفت سوسن بدر والدة مصطفى شعبان للفنان رياض الخولي أن زين ابنه، وأنه لم يمت كما قالت له وحاولت أن تقنعه بأن يساعده ليخرج من النيابة

مسلسل "بابا المجال" تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض طوال شهر رمضان الكريم، على عدد من القنوات من بينها النهار ، والنهار دراما، والتليفزيون الأردني، والرابعة العراقية وSBC.

 

مصطفى شعبان الفنانة سوسن بدر محمود حافظ الفنان مصطفى شعبان شهر رمضان الكريم رمضان الكريم

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