معوض: بطولة إفريقيا بدأت الآن بالنسبة للأهلي.. ومدرب الهلال لعب بطريقة خاطئة

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي كان لابد أن يهزم الهلال، في ظل الحضور الجماهيري الكبير، كما أن الفرصة جاءت للفريق الأحمر مجددًا، وكان لابد من استغلالها.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشـة قناة Etc: "البطولة الآن بدأت بالنسبة للأهلي، والفريق قادر على العبور لنصف النهائي، وأي فريق سيواجه المارد الأحمر بالجمهور الكبير على استاد القاهرة ، فلن يستطيع الصمود كثيرًا أمامه".

وأضاف: "الأهلي والزمالك يخسروا العديد من النقاط في الدوري بسبب عدم وجود جماهيرهم، الأندية الشعبية دائما تحتاج لجماهيرها في المدرجات".

وزاد: "انتظروا جمهور الأهلي في نهائي كأس مصر، كل مباريات الأهلي وبيراميدز السابقة في كفة، وهذه المباراة ستكون في كفة آخرى في ظل الحضور الجماهيري الكبير من مشجعي النادي الأهلي، الموضوع سيكون مختلف تمامًا، الجمهور يفرق كثيرا في مستوى اللاعبين".

وأكمل: "هناك بعض لاعبي الأهلي لم يكونوا في أفضل حالاتهم، ولو كانوا في مستواهم المعهود لانتهت المباراة بفوز الأهلي بخمسة أو ستة على الهلال".

وتابع: "مدرب الهلال كان يلعب بطريقة خاطئة خصوصا على استاد القاهرة الدولي وقام بفتح ملعبه أكثر من اللازم، ولو كان أحمد عبدالقادر في حالته كان سيكون مصدر خطورة كبيرة على مرمى المنافس ومباريات الاهلي على استاد القاهرة ستصعب المهمة على المنافسين، وكولر تأخر في سحب عبدالقادر وافشة، ولكن النقطة الايجابية هي ظهور البدلاء بشكل افضل، خصوصا حسين الشحات".

واضاف: "حسين الشحات حاليا من أفضل اللاعبين في الأهلي، على عكس بعض اللاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم وهو شئ وارد في كرة القدم".