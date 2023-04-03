عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: بطولة إفريقيا بدأت الآن بالنسبة للأهلي.. ومدرب الهلال لعب بطريقة خاطئة

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي كان لابد أن يهزم الهلال، في ظل الحضور الجماهيري الكبير، كما أن الفرصة جاءت للفريق الأحمر مجددًا، وكان لابد من استغلالها.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشـة قناة Etc: "البطولة الآن بدأت بالنسبة للأهلي، والفريق قادر على العبور لنصف النهائي، وأي فريق سيواجه المارد الأحمر بالجمهور الكبير على استاد القاهرة ، فلن يستطيع الصمود كثيرًا أمامه".

وأضاف: "الأهلي والزمالك يخسروا العديد من النقاط في الدوري بسبب عدم وجود جماهيرهم، الأندية الشعبية دائما تحتاج لجماهيرها في المدرجات".

وزاد: "انتظروا جمهور الأهلي في نهائي كأس مصر، كل مباريات الأهلي وبيراميدز السابقة في كفة، وهذه المباراة ستكون في كفة آخرى في ظل الحضور الجماهيري الكبير من مشجعي النادي الأهلي، الموضوع سيكون مختلف تمامًا، الجمهور يفرق كثيرا في مستوى اللاعبين".

وأكمل: "هناك بعض لاعبي الأهلي لم يكونوا في أفضل حالاتهم، ولو كانوا في مستواهم المعهود لانتهت المباراة بفوز الأهلي بخمسة أو ستة على الهلال".

وتابع: "مدرب الهلال كان يلعب بطريقة خاطئة خصوصا على استاد القاهرة الدولي وقام بفتح ملعبه أكثر من اللازم، ولو كان أحمد عبدالقادر في حالته كان سيكون مصدر خطورة كبيرة على مرمى المنافس ومباريات الاهلي على استاد القاهرة ستصعب المهمة على المنافسين، وكولر تأخر في سحب عبدالقادر وافشة، ولكن النقطة الايجابية هي ظهور البدلاء بشكل افضل، خصوصا حسين الشحات".

واضاف: "حسين الشحات حاليا من أفضل اللاعبين في الأهلي، على عكس بعض اللاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم وهو شئ وارد في كرة القدم".

الأهلى الزمالك الأهلي والزمالك بيراميدز منتخب مصر حسين الشحات بطولة افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

مهيب عبد الهادي: خناقة جديدة في تدريب الزمالك بطلها نجم الفريق والمدرب

إصابة ومبلغ مغرٍ| مقلب مصطفى كامل مع رامز يحدث جدلا.. والموسيقار منير الوسيمي يصدر بيانا

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

نزل 600 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

في شهر رمضان.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين

ترشيحاتنا

بنطلون نادين نجيم يثير الجدل في أحدث ظهور لها.. شاهد

بعد الشهادات الجديدة.. اعرف سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين

البط ب 70 جنيهًا |مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

تيسيرات من الشرع الشريف لهذه الفئة لإفطار شهر رمضان

أكثر شركات السيارات "الملاكي" مبيعًا في مصر .. تفاصيل

نزل 600 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط طفل في قفص الغوريلا وهاجمته بـ عنف.. وهذا مصيرهما| فيديو

طريقة عمل السوبيا أحلى من المحلات

أغرب حفل زفاف..عروس ترتدي فستان وطرحة من ورق مناديل الحمام| ما القصة؟

5 أخطاء شائعة يرتكبها موظفو المكاتب.. تصيبك بالأمراض

فيديو

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ