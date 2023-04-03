تموين جنوب سيناء : 144 محضرا تموينيا متنوعا وضبط2241 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية

قال إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، إنه جار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مدن المحافظة، وذلك خلال شهر رمضان، لإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه جرى تحرير 144 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال شهر مارس الماضي، بينهم 3 محاضر مخالفات مخابز بواقع محضر تنقص وزن و 2 عدم مطابقة الخبز للمواصفات، و 139 محضرًا في مجال الأسواق بواقع 54 محضر لعدم الإعلان عن التسعيرة، و 34 محضرا للبيع بأزيد من التسعيرة، ومحضر انتهاء صلاحية، ومحضرين غش تجاري، و6 محاضر لسلع مجهولة المصدر، و42 محضر عدم وجود شهادة صحية للعاملين في الأغذية.

وتابع : كما جرى تحرير محضرين في مجال المواد البترولية، إحداهما توقف محطة، والأخر توقف بيع المواد البترولية، إضافة إلى ضبط 2241 كيلو مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، بواقع 1269 علبة عصير، و825 كيلو تمر، و 60 كيلو أرز، و 60 علبة كركدية، بجانب 5 علب ملبن منتهية الصلاحية، 899 علبة سجاير مجهولة المصدر، و 45 عبودة شامبو، و طن أسمنت غير صالحين.

وأكد أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أكد على ضرورة استمرار الحملات التموينية يوميًا بالتنسيق مع رؤساء المدن، ومديريات الصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع، والتعامل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

حملة تموين

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