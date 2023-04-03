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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل 2220 رحلة جوية دولية خلال شهر مارس

رحلة طيران بشرم الشيخ
رحلة طيران بشرم الشيخ

احتل مطار شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء المركز الثاني في حركة الجوية الدولية خلال شهر مارس الماضي على مستوى المطارات المصرية، بعد مطار  الغردقة الذي احتل المركز الأول في حركة الطيران الجوي.


وأعلنت الشركة المصرية للمطارات، الحركة الجوية الدولية لأهم المطارات المصرية خلال شهر مارس الماضي، والتي تضمنت حصول مطار شرم الشيخ الدولي على المركز الثاني بواقع 2220 رحلة جوية على متنهم 354709 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، بينما احتل مطار الغردقة الأول في حركة الطيران الجوية، بواقع 3503 رحلة جوية على متنهم 579189 سائحًا، واحتل مطار برج العرب المركز الثالث، بواقع 1013 رحلة جوية دولية، وعلى متنهم 124457 سائحًا.


وشهد مطار الأقصر استقبال 449 رحلة جوية دولية، وعلى متنهم 45126 سائحًا، واستقبل مطار سوهاج 389 رحلة جوية، وعلى متنهم 55041 سائحًا، واستقبل مطار أسيوط 217 رحلة وعلى متنهم 30150 سائحًا، واستقبل مطار سفنكس 105  رحلة جوية وعلى متنهم 8402 سائحًا، واستقبل مطار أسوان 32 رحلة جوية ، وعلى متنهم 2493 سائحًا.

مطار شرم الشيخ

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اخبار المطارات مطار شرم الشيخ مارس الثاني

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