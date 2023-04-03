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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يصدق على أول قرار في المبني الذكي لمدينة شرم الشيخ الجديد

اللواء خالد فودة،
اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على 23 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة شرم الشيخ " نموذج "10".

وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم  رئيس مدينة شرم الشيخ   بمكتب المحافظ بمجلس المدينة الجديد ، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأكد رئيس المدينة أن إجمالي قرارات التصالح التي تم اعتمادها حتى الآن  148 قرارا

وأشار المحافظ أن ذلك في إطار استكمال التصديق علي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، ووجه بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

 وهذا هو أول قرار لمحافظ جنوب سيناء في المبني الذكي بشرم الشيخ .

فوده يشهد التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بمجلس المدينة الرقمى الجديد بشرم الشيخ

 وكان تفقد محافظ جنوب سيناء  مجلس مدينة شرم الشيخ الرقمى  الجديد والذى يتم نقل عدد من الإدارات اليه تباعا ،استعدادا للتشغيل الكامل والافتتاح الرسمي في القريب  العاجل. 

كما تابع التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى ، وأكد على تقديم خدمات متميزة للمواطنين والمستثمرين ، لتتوافق مع التقدم الهائل في إدارة الخدمات والإستعانة بأفضل الأجهزة التكنولوجية والاستفادة بالتدريب عالى المستوى لموظفى المجلس.

كما قام المحافظ بتفقد مركز خدمات مصر وعدد من الإدارات الأخرى وطالب بسرعة استكمال نقل باقى الادارات ، وشدد على حسن التعامل مع الجمهور و القضاء على الروتين والإلتزام بحسن المظهر والتفاعل مع الأجهزة الحديثة لإستكمال المنظومة الرقمية. 

كما قام بتفقد المبنى الخدمى الفندقى المجاور لمجلس المدينة والذى أعد لإستقبال ضيوف المحافظة وأشاد بالتجهيزات الجارية به. 

واختتم المحافظ زيارته بتفقد أعمال الزراعات والتجميل واللاند سكيب والحديقة المركزية ومجمع البنوك والمول التجارى.

فودة.

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اخبار جنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يوقع أول قرار المبني الذكي

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