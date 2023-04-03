فاغنر تعلن إستيلاءه على باخموت والجيش الأوكراني يؤكد: نسيطر عليها وكييف صامدة

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، فاغنر تعلن السيطرة على باخموت والجيش الأوكراني يقول إنه ما زال "يسيطر" عليها وكييف صامدة.

ووفقا للتقرير، أعلنت مجموعة فاغنر الروسيّة شبه العسكريّة الاثنين سيطرتها على مبنى بلديّة باخموت شرقي أوكرانيا، قائلةً إنّ هذا يعني أنّها باتت تسيطر على المدينة "بالمعنى القانوني".

وقبل ذلك بساعات، أكّد الجيش الأوكراني مساء الأحد أنّه كان ما زال "مُسيطرًا" على باخموت.

وأوضحت هيئة الأركان العامّة الأوكرانيّة على فيسبوك "العدوّ لم يوقف هجومه على باخموت.

لكنّ المدافعين الأوكرانيّين يُسيطرون بشجاعة على المدينة وصدّوا الكثير من هجمات العدوّ".