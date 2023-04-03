معهد إعداد القادة ينظم الدورة الرمضانية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية



انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية التى نظمها معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني، وكلاء المعهد، والذي يعقد تحت شعار "رمضان يجمعنا"، وبمشاركة ما يقرب من ٢٠٠ طالب من الجامعات المصرية .

ومن جانبه رحب الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة المشاركين فى الدورة الرمضانية، ونقل تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن المعهد يسعى إلي إعداد وتأهيل كوادر متخصصة في مجال الرياضية لتخريج شباب قادر على المنافسة في سوق العمل وتلبية متطلبات التنميـة المسـتدامة وخدمة المجتمع، حيث هذه الفعالية تسهم فى التعاون وتعزيز روح التسامح بين الطلاب بعضهم البعض، وحثهم على بذل الجهد والتنافس الرياضي الشريف، موضحا أن القيادة السياسية فى مصر أكدت على أهمية رفع اللياقة البدنية للشباب وخاصة طلاب الجامعات والمعاهد المصرية.



وقال "همام" أن ممارسة الأنشطة الرياضية تسهم فى إعداد جيلًا من الشباب واعيًا مستنيرًا يعمل لصالح مجتمعه ووطنه.



وخلال الجلسة الافتتاحية أطلق مدير معهد إعداد القادة شارة بدء فعاليات الدورة الرمضانية.

ويتضمن برنامج الدورة الرمضانية مجالات التسابق فى كرة القدم الخماسى والشطرنج، وتنس طاولة، بالإضافة إلي بعض المحاضرات التى تسهم فى تنمية الوعى ومنها محاضرة عن التعاون وروح التسامح ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، ومحاضرة بعنوان القضية السكانية وبناء المجتمع.

