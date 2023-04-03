عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد حظر تيك توك.. تحذيرات في أمريكا من تطبيقات صينية على الهاتف

استخدام الهاتف
استخدام الهاتف

تصدّر “تيك توك - TikTok” ، التطبيق المجاني الأكثر شعبية في الولايات المتحدة ، عناوين الصحف في الأيام الأخيرة ، ليس بسبب محتواه ولكن بسبب روابط تابعة له مرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني.

وأجاب “شو زي تشيو” المدير التنفيذي لتطبيق تيك توك، على أسئلة السياسيين الأمريكيين في الكونجرس ومن بينها أسئلة عن الشركة الأم الصينية ByteDance ومدى وصول الصين إلى بيانات المستخدمين.

txt

هاشتاج محمد رمضان يتخطى 9 مليار مشاهدة عبر تيك توك

txt

فخ يقع فيه رواد تيك توك.. هل أنت منهم؟

وووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، فإنه رغم الجدل المستمر عن قدرة التطبيق على استخدام البيانات الشخصية، لكن هناك 3 تطبيقات صينية مجانية تعد الأكثر تحميلا على الهواتف حول العالم، وهناك تحذيرات أيضا من استخدامها.

CapCut

غالبًا ما يتم استخدام تطبيق تحرير الفيديو CapCut مع تطبيق تيك توك لضبط الفيديوهات قبل نشرها، وتم تنزيله 13 مليون مرة في فبراير فقط، وهو تطبيق يتضمن أدوات لتحرير الفيديو، ويقدم مجموعة من الميزات المصممة لجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك مميزة، مثل إضافة الأغاني الشعبية والفلاتر والمؤثرات الخاصة، لكنه أيضا مملوك لشركة “ByteDance ” الرئيسية التابع لها تطبيق “تيك توك” أي أنها تتبع السياسات نفسها.

Shein 

لا يخلو هاتف فتاة من وجود تطبيق" شي ان - Shein " وهو تطبيق لعلامة تجارية عالمية للأزياء تأسست في عام 2012 ، ووصلت استثماراتها الآن إلى ما يقرب من 15 مليار دولار ، وفقًا لمجلة فوربس .

أسسها الملياردير الصيني كريس شو ومقرها في سنغافورة، وتتسم بعرض الكثير من الازياء المتنوعة بأقل الأسعار، لكنها تهدد أيضا الهاتف باستخدام بيانات المستخدمين.

Temu
 

ومر أقل من عام منذ ظهور تطبيق التسوق تيمو في الولايات المتحدة ولكنه سرعان ما تفوق على أمازون وول مارت، ويبيع المتجر الكبير عبر الإنترنت كل شيء من الملابس إلى الإلكترونيات ويسمح للمستهلكين بالشراء مباشرة من الشركة المصنعة الصينية.

الأسعار منخفضة للغاية، ويقع المقر الرئيسي للشركة في بوسطن ، ماساتشوستس ، لكنها شركة تابعة لشركة PDD Holdings ، وهي شركة عملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت مملوكة للصين ومتخصصة في المنتجات الموجهة للمستهلكين مباشرة.

يقول الخبراء إن نجاح التطبيقات الصينية في الولايات المتحدة يرجع جزئيًا إلى المنافسة الشرسة الموجودة في السوق المحلية حيث يتم حظر التطبيقات الأمريكية.

هل تشكل شركات التكنولوجيا الصينية مخاطر أمنية؟

يعد TikTok هو أول تطبيق مملوك للصين يتمتع بنجاح كبير في السوق العالمية ، لكن المشرعين وخبراء الأمن القومي الأمريكيين حذروا من أن التطبيقات المملوكة للصين قد تكون عرضة لانتهاكات خصوصية البيانات والرقابة من الحزب الشيوعي الصيني.

هذا القلق نفسه دفع المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة وكندا إلى حظر TikTok من هواتف الموظفين الحكوميين.

المملكة المتحدة TikTok الكونجرس تيك توك الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

هل الصلاة بعد الاستحمام وبدون وضوء صحيحة.. علي جمعة يرد

1000 جنيه زيادة في المرتبات.. الحكومة: 190 مليار لتحسين أجور الموظفين والمعاشات

الدولار يتراجع أمام الجنيه أخيرا|مفاجأة بسعر الأخضر الآن بعد قرار البنك المركزي

بسبب اكتمال القمر| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كوارث يوم 6 إبريل.. تفاصيل

ذعر في نهار رمضان.. قصة امرأة أرهبت المواطنين فى بورسعيد| فيديو

ترشيحاتنا

رويترز: المنطاد الصيني جمع معلومات عن مواقع عسكرية أميركية

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل طاجن عكاوي

لا يمكنهم شرائي.. ترامب يوجه رسالة جديدة قبل محاكمته غدًا

الخارجية الفلسطينية تدين إعدام شابين وتحذر الاحتلال من التصعيد بالقدس

الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم

بعد حظر تيك توك.. تحذيرات في أمريكا من تطبيقات صينية على الهاتف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل توجهها لـ بيكيه.. رسالة قاسية من شاكيرا بعد رحليها عن برشلونة

تحذير.. لا تتناول هذه المشروبات على الإفطار مع الأدوية| تفاصيل

كيف تخسر كيلوجرامات.. أشياء توقف عنها فورا للتخلص من الوزن الزائد

كل موبايل عليه علبتين زبادي..أغرب إعلان محل في رمضان بالإسكندرية

فيديو

التهم 3 أتوبيسات .. تفاصيل حريق داخل مدرسة خاصة بمصر الجديدة

انخفض 30 جنيها للجرام.. الذهب يتراجع بقوة والجنيه يصعد أمام الدولار.. تفاصيل

موجة حارة وأتربة .. الأرصاد تحذر من كتل هوائية صحراوية الساعات المقبلة

بعد شهر من بيعه.. رحلة استعادة جواز سفر السادات من أمريكا إلى مكتبة الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ