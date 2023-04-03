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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ 80 مليون دولار.. الزراعة: الإفراج عن 160 ألف طن أعلاف دواجن

صدى البلد

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 24/3/2023 حتى 30/3/2023 تم الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 80 مليون دولار.


وأضاف ان الإفراج شمل  114 ألف طن من الذرة بحوالي 41 مليون دولار وحوالي 45 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 34 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 5 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 30مارس 2023)               3.547مليون طن منهم 2.540مليون طن ذرة ، 1.007 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف بإجمالي مبلغ 1.751مليار دولار.


وأضاف "القصير" أن ذلك يأتي بالتنسيق مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وتنفيذا لتوجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية

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