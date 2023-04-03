الخيول تساعد المصابين بالتوحد في الصين.. شاهد

عرضت فضائية “ يورنيوز ” تقريرا عن فوائد ركوب الخيول لمرضى التوحد ، وأهمية رياضة الفروسية بالصين .

وحسب التقرير فإن فالأشخاص المصابين بالتوحد غالباً ما يعانون الوصمة الاجتماعية، كما هي الحال في أي مكان آخر في العالم، بسبب الصعوبات التي يواجهونها في التفاعل مع الآخرين.

لكنّ منظمة غير الحكومية تحاول في هذه المساحة الخضراء في شمال العاصمة الصينية، وسط الأشجار العالية وصهيل الخيول، مساعدة هؤلاء الأطفال على التقدم.

وتستخدم الأحصنة كتقنية علاجية لهذه الغاية في وقت لا تزال جهود التوعية إلى اضطرابات طيف التوحد متواضعة في الصين.