البيت الأبيض يعترف بأهمية الشراكة مع السعودية

اعتبر البيت الأبيض، مكان الحكم للإدارة الأمريكية، إن العلاقات مع المملكة العربية السعودية مهمة، فالمملكة شريك كبير لأمريكا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال البيت الأبيض، إنه برغم العلاقات الهامة، فلا نتفق مع السعودية في كل الأمور لكننا لا نزال شركاء.

وذكر البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعمل على التصدي للتحديات الأمنية المشتركة مع السعودية، مشيرًا إلى التنسيق بين البلدين في هذا الجانب.

وأكد البيت الأبيض، أن السعودية لا تزال شريكا استراتيجيا.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المنتجين والمستهلكين لضمان النمو وخفض الأسعار للمستهلكين، مشيرًا إلى أن الإدارة تركز على الأسعار لا حجم الإنتاج.

وكشف البيت الأبيض، أن الخطوة الخاصة بأوبك بلس لم تكن مفاجئة لها، حيث تم إبلاغ واشنطن مسبقا بخطوة أوبك+.