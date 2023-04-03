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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انهيار عبد الناصر زيدان بالبكاء على الهواء.. تعرف على السبب

عبد الناصر زيدان
عبد الناصر زيدان

أجهش الإعلامي عبد الناصر زيدان، بالبكاء، بعد سؤال الإعلامية بسمة وهبة، "ولادك قالوا لك أنت ضيعتنا؟".

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وقال عبد الناصر زيدان، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة" على قناتي "المحور" و"النهار"،:" لكم أن تتخيلوا اتهامي بالانبطاح من قبل البعض، وفجأة تجد شريكة حياتك أمامك غير قادرة على الحركة من رد فعل هذه الاتهامات".

 

وواصل: "وصلت لمرحلة مكنتش قادر أكل عيالي، ونقلتهم من مدارس أجنبية لمدارس حكومية، ومراتي سقطت وتعبت أمامي ومكنتش عارف أعالجها".


ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

الاعلاميه بسمة وهبة بكاء على الهواء برنامج العرافة عبد الناصر زيدان صدمة كبيرة

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