وجود الأب مهم.. ميس حمدان: والدي توفي وأنا سنتين.. وأمي اتعذبت

قالت الفنانة ميس حمدان إن عدم وجود الأب في حياة أولاده من الأشياء الصعبة التي يمكن أن يمر بها الأبناء، قائلة "وجود الأب مهم جدا"، كما ان والدها توفي وهي تبلغ من العمر سنتين.

وأضافت "ميس"، خلال لقائها ببرنامج" فيب" المذاع على فضائية " هي"، أنها تحملت مسئولية كبيرة بعد وفاة والدها، كما أن والدتها كانت تتحمل مسئوليتها هي وأخواتها، فكانت تربي خمسة أخوات، كما أن الفروقات بين كلا منهما من سنتين لثلاثة فقط.

حالهم بعد وفاه والدهم

وأكدت أن والدتها نجحت نجاحا كبيرا فى تربيتهم تربية صالحة، بالاضافة لنجاحتهم مهنيا، منوها إلى عدم إفلات أى واحد منهما في طريق خاطئ بل حققوا نجاحات كبيرة فى حياتهم.

وتوجة "ميس" الشكر والحب والفضل الكبير لوالدتها لقدرتها العظيمة على تحمل مسئوليات كبيرة بعد وفاه والدها، مضيفة "ميس" أن والدتها أستطاعت أن تنشئ أبناء أسوياء ومعتدلين.