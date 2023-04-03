ميس حمدان: شيرين محبة لمزيكا حسام والدنيا شوية فوق أو تحت

أكدت الفنانة " ميس حمدان" أن الفنانة "شيرين عبد الوهاب" فنانة كبيرة وطربة عظيمة، مضيفة أن شيرين عندما تتقدم لاعمال غنائية، حينها يتناسي الجمهور كل الدراما التي حاوطت "شيرين" الفترة السابقة وسوف تلقي أشتياقا كبيرا من جمهورها لاغانيها المميزة وصوتها العذب.

مزيكا حسام حبيب

وأضافت "ميس" خلال لقائها ببرنامج " فيب" المذاع علي فضائية "هي" أن شيرين عبد الوهاب محبة لمزيكا حسام حبيب بشدة وتحب تلحينه و طربة.

ونصحت "حسام حبيب" بتوجية فنه وموهبته العبقرية في مكانها الصحيح له ولشيرين عبد الوهاب، متمنيه لهم أعمال غنائية عظيمة تهز الوسط الفني الأيام القادمة.

وأكملت أن الدنيا أحيانا تكون مع الأنسان، وأحيانا تكون ضدة ، متوقعة نجاحا كبيرا قادم لشيرين عبد الوهاب و حسام حبيب و سوف تلقي "شيرين" إنتعاشا كبيرا الفترة القادمة.