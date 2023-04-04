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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تتابع تسجيل أسماء المشاركين بالدورة الرمضانية لكرة القدم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يتابع اليوم مركز المنشآت الرياضية بجامعة حلوان تسجيل اسماء المشاركين  بالدورة  الرمضانية لخماسيات كرة القدم، المقامة  بالتعاون مع ادارة رعاية شباب الجامعة و تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وyشراف الدكتور أحمد فاروق رجب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية والمشرف العام على مركز المنشآت الرياضية.

 

وأعلنت الجامعة أنه للاطلاع على الشروط ورسوم الاشتراك والجوائز يمكن التواصل مع الكابتن حاتم طه  01287737365-01100021019، وكابتن أحمد سمير 01112422470.

جدير بالذكر انه قد زار طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية (البيوتكنولوجى) بكلية العلوم جامعة حلوان مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تحت إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم. 


وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - أهمية الزيارات الطلابية للمنشآت العلمية، لتبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال دراستهم. 


وقال قنديل إن جامعة حلوان حريصة على تأهيل طلابها في مختلف الكليات لسوق العمل في الداخل والخارج، وتنمية مهاراتهم وفتح آفاق جديدة من خلال تبادل الخبرات مع كبري المؤسسات العلمية والبحثية.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان الدورة الرمضانية Jobs Education

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