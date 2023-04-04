التعليم تكشف مفاجأة حول حقيقة إفلاس مدرسة النصر للبنات بالإسكندرية.. فيديو

علق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على إعلان مدرسة كلية النصر للبنات إفلاسها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ما يتردد على كلمة إفلاس غير حقيقي، ومدرسة كلية النصر تحت مظلة المعاهد القومية وهي المنوطة بحل أية أزمات مالية".

وأشار شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: "كان هناك قصور في الإدارة المالية للمدرسة وتم فتح تحقيق من قبل الوزارة وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه".

وأوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: "كان هناك بعض المخالفات التي تم رصدها وتم فتح تحقيق في هذا الأمر"، مشيرا: "المدرسة تمارس عملها ولن يتم إغلاقها".

وتابع شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: "وزارة التربية والتعليم تفتح التحقيق في مخالفات مجلس إدارة مدرسة كلية النصر"، لافتا: "هناك التزام كامل في المدرسة وهناك عجز في الموازنة وسيتم تحديده والتعامل معه والمدرسة منتظمة في عملها ولن يتم إغلاقها".





وأكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: "لا صحة في إفلاس مدرسة كلية النصر ولكن هناك قصور مالي وعجز في موازمة المدرسة".