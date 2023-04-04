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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التعليم تكشف مفاجأة حول حقيقة إفلاس مدرسة النصر للبنات بالإسكندرية.. فيديو

شادي زلطة
شادي زلطة

علق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على إعلان مدرسة كلية النصر للبنات إفلاسها.

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أول رد رسمي من التعليم على خبر إفلاس مدرسة كلية النصر للبنات

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حقيقة إفلاس مدرسة كلية النصر القومية للبنات بالإسكندرية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ما يتردد على كلمة إفلاس غير حقيقي، ومدرسة كلية النصر تحت مظلة المعاهد القومية وهي المنوطة بحل أية أزمات مالية".

 

وأشار شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: "كان هناك قصور في الإدارة المالية للمدرسة وتم فتح تحقيق من قبل الوزارة وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه".

 

وأوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: "كان هناك بعض المخالفات التي تم رصدها وتم فتح تحقيق في هذا الأمر"، مشيرا: "المدرسة تمارس عملها ولن يتم إغلاقها".

 

وتابع شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: "وزارة التربية والتعليم تفتح التحقيق في مخالفات مجلس إدارة مدرسة كلية النصر"، لافتا: "هناك التزام كامل في المدرسة وهناك عجز في الموازنة وسيتم تحديده والتعامل معه والمدرسة منتظمة في عملها ولن يتم إغلاقها".


 

وأكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: "لا صحة في إفلاس مدرسة كلية النصر ولكن هناك قصور مالي وعجز في موازمة المدرسة".

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