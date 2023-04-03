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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميس حمدان: أغنية "بحب الناس الرايقة" بتاعتي

الفنانة ميس حمدان
الفنانة ميس حمدان

قالت الفنانة "ميس حمدان" إن "مي عز الدين"  فنانة فى حالها وكافية خيرها شرها، ولا تؤذي أحد” وإن معرفة ميس حمدان بمي عز الدين كانت في فيلم "عمروسلمي".

وأوضحت"ميس" خلال لقائها ببرنامج"vip" المذاع على فضائية " هي" أن الفنانة " غادة عادل" من الشخصيات الفرفوشة الجميلة اللذيذة، ولا صحة عن أنباء أنها مثلت دورا بدل غادة عادل وأن غادة هي التي أعتزرت.

وأشارت عن دورها مع المطرب "رامي عياش" فى المسلسل اللبنانى المصري وهو "أمير الليل" وهو من المسلسلات التى مثلت فيه بأحترافية معبرة عن حبها الشديد لهذا المسلسل.

وصرحت "ميس" أن أغنية رامي "وبحب الناس الرايقة" أتعرضت عليها قبل رامي عياش، وبالفعل سجلت الأغنية على أن تكون داخل فيلم غنائي ولكن لم يكتمل العمالين.

 

 

 

ميس حمدان بحب الناس الرايقة رامي عياش غادة عادل فيلم عمروسلمي

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