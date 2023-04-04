فودة ونصر يشهدان توزيع مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بشرم الشيخ

أشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بدور بيت الزكاة والصدقات المصرى، فى دعمه المستمر لأبناء المحافظة، من الأسر الأكثر احتياجا، سواء من خلال تقديم المساعدات للفتيات المقبلات على الزواج، أو تقديم المساعدات العينية والمادية الأخرى.

ووجه الشكر لفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر على جهود بيت الزكاة والصدقات فى تقديم الزكاة لمستحقيها.

جاء ذلك خلال توزيع عدد كبير من كراتين المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري.

يشار الي انه قام محافظ جنوب سيناء ، بحضور وفد من بيت الزكاة والصدقات المصرى، اليوم، بتوزيع 90 جهازا منزليا بمدينة طور سيناء، للفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأكثر احتياجا والأيتام من أبناء محافظة جنوب سيناء والمستحقين الزكاة والصدقات فى مدينة الطور ومدينة شرم الشيخ بحضور الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري.

وتضمنت الاجهزة الكهربائية غسالات، وثلاجات، وبوتاجازات، جرى توزيعهم على 30 فتاة من المقبلات على الزواج من خلال قرعة علنية، بواقع ثلاجة وغسالة، وبوتاجاز لكل فتاة، بهدف تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجا.

وأشار المحافظ الي قيام بيت الزكاة والصدقات المصرى بتوفير كمية من ملابس العيد على الأطفال الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الأكثر احتياجا تكفي لنحو 200 طفل وطفلة، إلى جانب 10 أجهزة تعويضية، و 10 كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب 100 لحاف للأسر الأكثر احتياجا وأجهزة كهربائية اخرى لعدد 50 فتاة، لتوزيعهم على الفتيات المقبلات على الزواج بكافة مدن محافظة جنوب سيناء خلال الفترة المقبلة.

مواد غذائية

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