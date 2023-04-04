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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز قراءة الفاتحة في التشهد أو الركوع والسجود بدلا من التسبيح؟

صدى البلد

هل يجوز قراءة سورة الفاتحة في التشهد أو الركوع أو السجود بدلا من التسبيح ؟  ..  سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك .

وقالت  الإفتاء ، إنه عندما نقرأ سورة الفاتحة فى الركوع أو السجود فهذا متوقف على نية القراءة فإذا كنا نقرأ الفاتحة لمجرد أنها سورة من القرآن فهذا يكره لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال «لا قراءة فى الركوع ولا فى السجود» وإنما تسبحون فى الركوع وتدعون الله عز وجل فى السجود.

وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة عن سؤال: «ما حكم قراءة الفاتحة في الركوع والسجود بقصد الدعاء؟»، أنه يكره قراءة الفاتحة في الركوع والسجود بقصد تلاوة القرآن، فإن قُصد بقراءة الفاتحة في الركوع والسجود الدعاء والثناء على الله ولم يقصد تلاوة القرآن فيجوز بلا كراهة. 

حكم قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن المصلي يقرأ في الركعتين الأولتين في الصلاة سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وأن الركعتين الأخيرتين يقرأ فيهما الفاتحة فقط.

وقال «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟ أن المستحب في الركعتين الأولى والثانية؛ هو قراءة الفاتحة فقط، مشيرًا إلى أن العبد لو قرأ الفاتحة وما تيسر في كل ركعة من الركعات، جاز له ذلك ولم يقدح في صحة صلاته.

سورة الفاتحة الركوع السجود التسبيح دار الإفتاء

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هل يجوز قراءة الفاتحة في التشهد أو الركوع والسجود بدلا من التسبيح؟

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