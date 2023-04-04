سوريا.. مقتل مدنيين نتيجة هجوم صاروخي إسرائيلي على مشارف دمشق وجنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، عن أن مدنيين قتلا نتيجة هجوم صاروخي إسرائيلي على مشارف دمشق وجنوب سوريا.



وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ، مساء الاثنين ، أن الدفاعات الصاروخية للبلاد تصد هجوما جويا في المجال الجوي لدمشق.



واضاف البيان “اليوم في تمام الساعة 00:15 (بالتوقيت المحلي ، 21:15 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين) ، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بوابل من الصواريخ من هضبة الجولان المحتلة ، حيث أصاب بعض الأماكن في أطراف دمشق والمنطقة الجنوبية”

وقالت الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي ان منظومات الدفاع الجوي السورية ردت على صواريخ العدو واسقطت معظمها.