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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

 تضامن النواب: وجود جامعة القاهرة بين أفضل 50 عالميا إنجاز كبير للتعليم

حسن المير عضو مجلس
حسن المير عضو مجلس النواب

وجه المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب التحية والتقدير لجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على التقدم الكبير الذي حققته الجامعة في التصنيف الإنجليزي "QS"، ووجودها به كأقوى الجامعات المصرية واختراقها حاجز أفضل 50 جامعة عالمية في تخصص هندسة البترول، وإدراج 4 تخصصات ضمن أفضل 100 جامعة، علاوة على إدراج جامعة القاهرة في الخمسة قطاعات الرئيسة وإدراجها بـ27 تخصصاً أكثر من ضعفي عدد التخصصات المدرجة لأقرب الجامعات المصرية. 

كما أشاد بالتقدم الكبير في العلوم الإنسانية والاجتماعية معتبراً هذا التقدم الكبير لجامعة القاهرة على المستوى العالمى بمثابة انجاز كبير وتاريخى لهذه الجامعة العريقة التى وصلت إلى هذه المكانة العالمية والتى تؤكد قدرة ونجاح قياداتها فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحديث وتطوير منظومة التعليم الجامعى.

واعتمد مجلس الجامعة، مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية في مختلف كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة، والذي طرحه الدكتور محمد الخشت بهدف نهضة الفكر العربي المعاصر وتجديده، ومعالجة مقترحات المشروعات البحثية للقضايا القومية والتحديات التى تواجه المجتمع، وتناولها تطوير الدراسات الإسلامية والأدبية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، مع مراعاة خطط الدولة، والخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بتمويل يتراوح بين 200 ألف إلى مليون جنيه لكل مشروع بحثي.

وأشاد المهندس حسن المير بموافقة مجلس جامعة القاهرة إنشاء وادي جامعة القاهرة للعلوم والتكنولوجيا وفقا للخطة للاستراتيجية للجامعة (2021-2025)، وتشكيل لجنة تختص بإعداد تصور متكامل لإنشاء وادي جامعة القاهرة، ودراسة سُبل الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وبراءات الاختراعات للباحثين والخريجين والطلاب بكل من الجامعة والمجتمع المدني، واتخاذ إجراءات إنشاء شركة ناشئة بالجامعة لإدارة مخرجات البحث العلمي والتسويق له، وذلك في إطار ما يتضمنه القانون من حيث حق الجامعات في إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية، وتأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير مع إمكانية اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسب يحددها مجلس الجامعة مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا الاتجاه من جامعة القاهرة التى سيجعلها قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات اقليمياً وعربياً ودولياً

كما أشاد المهندس حسن المير بتكليفات الدكتور محمد الخشت لقيادات الجامعة بتشجيع الابتكار والاختراع، وضرورة التوسع في تحويل الوحدات الإنتاجية بالكليات والمراكز ذات الطابع الخاص بالكليات والجامعة إلى شركات تابعة حتى يتم الاستفادة منها الاستفادة القصوى في تقديم خدماتها للمجتمع مؤكداً أن نجاح جامعة القاهرة فى تنفيذ هذه التكليفات سيجعلها مؤسسة اقتصادية كبيرة لديها القدرة والكفاءة فى تنمية مواردها الذاتية لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة

وأعلن المهندس حسن المير تأييده التام لاعتماد مجلس جامعة القاهرة لعدة مذكرات تفاهم من بينها مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة إيست لندن، ومذكرة تفاهم المنح ثنائية الدرجة بين الجامعة وجامعة شرق لندن، ومذكرة تفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية "CEDAJ" مؤكداً أن مثل هذا التعاون بين جامعة القاهرة ومختلف الجامعات العالمية الكبيرة جعل جامعة القاهرة لديها القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية الحديثة

وكان مجلس الجامعة قد وافق على طرح مسابقة أفضل كلية ومعهد صديق للبيئة، بهدف قياس مدى التزام كليات جامعة القاهرة ومعاهدها بالمعايير اللازمة، وأهمها تطوير البنية التحتية الصديقة للبيئة، ومدى مراعاة معايير كل من ترشيد الطاقة والمياه، والتبدل المناخي، وإدارة المخلفات والنقل، وإدارة الأزمات والكوارث، والاستعداد لمواجهة الأوبئة، مع اعتماد جوائز مالية كبيرة للفائزين.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، إطلاق قافلة مساعدات غذائية خلال شهر رمضان بالأماكن الأكثر احتياجا بمحافظة الجيزة ومحيط الجامعة، وتتضمن توزيع مواد غذائية، وذلك في إطار الدور الريادي لجامعة القاهرة في خدمة المجتمع المصري، وبالتعاون مع طلاب من أجل مصر.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على دمج مركز المناطق الدولية مع مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت مسمى "مركز الدراسات السياسية وحوار الثقافات . 

حسن المير لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة التصنيف الإنجليزي QS

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