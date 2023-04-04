مؤتمر مشترك بين وزير الخارجية الأمريكي ومسئول بالاتحاد الأوروبي

عقد مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، ومنسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأعلن بلينكن عن عمل المشترك بين واشنطن وبروكسل لضمان أن تدافع أوكرانيا عن نفسها، وأكد على التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نشط وفعال وشامل.

وقال بلينكن في تصريحاته أن واشنطن وبروكسل تتشاركان القلق بشأن دعم الصين لروسيا.

وتابع بلينكن : "استخدام روسيا للطاقة كسلاح زاد أهمية عملية التحول في مجال الطاقة أدي إلي تسريع عملية التحول للطاقة النظيفة"

وأكد بلينكن على أن الولايات المتحدة لديها فرص كبيرة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

ومن جانبه، قال جوزيب بوريل أن كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي ملتزمان بدعم أوكرانيا ومواصلة الضغط على روسيا لوقف انتهاكها للقانون الدولي .

ودعا مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الصين للواجب أخلاقي للمساهمة بالسلام في أوكرانيا وعدم الوقوف في صف روسيا.

كما علق بوريل على التصعيدات الأخيرة للأحتلال الإسرائيلي في فلسطين قائلاً: "يجب إعادة السلام والبناء على مبادرات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".