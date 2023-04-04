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أخبار البلد

وزير الصحة يوجه بوضع ملف السكان وتنظيم الأسرة على رأس أولويات العمل

صدى البلد

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بوضع ملف السكان وتنظيم الاسرة على رأس أولويات العمل لكافة مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وتكثيف التعاون بين كافة المعنيين من قيادات الوزارة لرفع معدلات الأداء للوصول إلى النتائج المستهدفة من استخدام وسائل تنظيم الأسرة ورفع الوعي المجتمعي لدى المستهدفين.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، مع كافة قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة جميع  وكلاء الوزارة بالمحافظات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لقيادات الوزارة ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، على التعاون المثمر فيما بينهم خلال الفترة الماضية والمرور على كافة المنشآت الصحية بصفة دورية بالمحافظات لمتابعة العمل على أرض الواقع والتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، لافتاً إلى استمرار المرور الدوري على المنشآت الصحية وفقاً لآليات عمل محددة ومستدامة، لما يحققه من مردود إيجابي على مستويات الاداء وترددات المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على الاستماع لاراء مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات حول التحديات والمعوقات التي تواجه المنظومة الصحية بكل محافظة، موجهاً بسرعة العمل على حلها، لضمان استدامة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن العمل على حل كافة التحديات التي تواجه الفرق الطبية من العاملين بالمنشآت الصحية.

وأضاف "عبدالغفار" إلى إطلاع الوزير على التقارير الخاصة بمعدلات الأداء الخاصة بتوفير وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس لعام 2023، حيث اطلع في هذا الشأن على إنجازات (مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، المستشفيات التعليمية، المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي، مستشفيات المؤسسة العلاجية، المستشفيات الجامعية)، مشدداً على تطوير الأداء ضمن منظومة العمل.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على الخطة التنفيذية الخاصة بمحافظة البحر الأحمر لعام 2023، والتي تتضمن محاورها؛ تطوير العمل بـ (الخدمات الصحية العلاجية، إنهاء قوائم الانتظار، العيادات المسائية، القوى البشرية من الأطباء والصيادلة والتمريض، منظومة التدريب، القوافل العلاجية، تنظيم الأسرة، المبادرات الرئاسية، تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية)، فضلاً عن زيادة أعدادة (أسرة الرعايات المركزة بالمستشفيات، أجهزة التنفس الصناعي، الرعايات المركزة للمبتسرين)، كما اطلع الوزير على معدلات الآداء ضمن منظومة الكشف الطبي عن بعد بالمحافظة والتي أشارت إلى تحقيق الغطية بنسبة 75% خلال عام 2022، في 23 تخصص طبي، ومن المستهدف الوصول إلى 85% خلال عام 2023.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بسرعة الانتهاء من وضع الخطط الطارئة لمواجهة الجوائح الصحية والأمراض والوبائيات، فضلاً عن إعداد خريطة متكاملة للتحرك من خلال هيئة الإسعاف المصرية، بما يضمن العمل ضمن أنظمة صحية قوية تتسم بالقدرة والاستعداد لمواجهة الجوائح.

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