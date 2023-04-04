تنمية النشء بدمياط تطلق برنامج «ريحانة» لتدريب الفتيات على القيادة والحقوق القانونية

شاركت الإدارة العامة لتنمية النشء بدمياط في تنفيذ فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات “ريحانة”، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 1 حتى 6 أبريل الجارى 2023، بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالقاهرة.

شارك في فعاليات البرنامج القيادي 200 فتاة من 27 محافظة للمرحلة العمرية من 13 إلى 17) سنة، وتم اختيارهن من خلال المقابلات الشخصية بعد إطلاق لينك التسجيل على صفحة وزارة الشباب والرياضة.

وتتضمن الفعاليات محاضرات حول القيادة، والحقوق القانونية، وريادة الأعمال، والإتيكيت، والمشاركة المجتمعية، والتوعية لمخاطر ختان الإناث، والزواج المبكر، بالإضافة إلى لقاءات حوارية تفاعلية بالتعاون مع مؤسسة بهية حول “صحة الفتيات، ومراحل المراهقة”.

نفذت فعاليات اليوم الأول والثاني من خلال محاضرات وورش عمل عن القيادة النسائية، ومحاضرة عن الإتيكيت وتدريبات زومبا، وتم إلقاء محاضرة في اليوم الثالث عن ريادة الأعمال، تليها ورش عمل تطبيقية على نموذج العمل التجارى.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وبتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي، مدير عام المديرية.

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