عبد القادر الطويل: فضل الله واسع في رمضان وطوال العام

قال الدكتور عبد القادر الطويل؛ إن عمرة رمضان لها ميزة عن غيرها في اوقات السنة وذلك لان رسول الله عليه الصلاة والسلام له حديث بأن عمرة رمضان تعادل حجة مع الرسول.

أضاف الدكتور عبد القادر خلال فقرة الكلمة الطيبة والمذاع على قناة المصرية ببرنامج صباحنا مصري؛ ان الحج المبرور ليس له ثواب سوى الجنة وكذلك عمرة رمضان المقبولة ثوابها الجنة إن شاء الله.

وتابع ان من لم يملك المال لأداء عمرة رمضان نقول له ان الله فضله واسع وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة؛ وتكرار النبي صلى الله عليه وسلم على تأكيد الثواب وضمانة للإنسان الذي اخلص النية لله بفعل هذا الأمر وذلك ليس خاصة برمضان فقط ولكن في اي يوم من الأيام.