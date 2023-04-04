مسلسل جميلة.. مواعيد العرض والقناة الناقلة

استطاع مسلسل جميلة من بطولة الفنانة ريهام حجاح من خطف انظار المشاهدين ، مع طرح أولي حلقاته ، حيث تدور أحداثه فى إطار إجتماعي ، ويعرض على عدد من القنوات الفضائية المصرية.

فريق عمل مسلسل جميلة :

مسلسل "جميلة" دراما اجتماعية من بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، نبيل عيسي ، مروة الازلي ، هشام إسماعيل المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج جمال العدل.

ويعد مسلسل جميلة هو التعاون الثاني علي التوالي بين كل من الرباعي ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة وشركة العدل جروب للإنتاج الفني بعد ان قدما معا العام الماضي يوتيرن ، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين أبززهم توفيق عبد الحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي وأيمن القيسوني وكريم قاسم.

مسلسل جميلة

قصة مسلسل جميلة :

تدور أحداث مسلسل جميلة فى إطار إجتماعي حول “ جميلة ” التى تعمل فى النيابة الادارية ، الا انها تتعرض الى صدمة كبيرة بوفاة والدها ، والذى يقوم بنقل كل ممتلكاته لها ، ويحرم والدتها واشقائها من الميراث ، وسرعان من تحاول جميلة معرفة هذا القرار ، لتكتشف العديد من الاسرار حول عائلتها ، ومنها ان والدتها على علاقة بشخص أخر ، فيما يقوم شقيقها بلعب القمار ، اما شقيقتها فتكون مناسقة من قبل زوجها ، الذى يقوم عن طريق التوكيل العام الذى حررته لها بنقل كل ممتلكاتها باسمه ، ومن هنا تبدأ الصراعات بين العائلة ، خاصة مع تدخل بعض الاشخاص الذين يسعون للحصول على تلك الاموال .

قنوات عرض مسلسل جميلة :

يعرض مسلسل جميلة على عدد من القنوات الفضائية ، ومنها القناة الاولي المصرية ، قناة المحور الفضائية ،مجموعة قنوات on ، مجموعة قنوات الحياة ، مجموعة قنواتcbc .

إما على المنصات فقد حصلت منصة watch it ، على حق عرض مسلسل جميلة .

مواعيد عرض مسلسل جميلة :

يعرض مسلسل جميلة عبر مجموعة قنوات cbc ، وتحديداً على قناة الدراما فى السابعة مساءاً .

إما مجموعة قنوات الحياة ، فيعرض على القناة المتخصصة فى الدراما فى تمام الساعة السادسة والربع .

كما يذاع على قناة المحور فى الساعة التاسعة مساءاً