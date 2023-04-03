جميلة الحلقة 12 .. أحمد وفيق يدعي ضرب يسرا اللوزي من أجل ريهام حجاج

أذيعت الحلقة العاشرة من مسلسل جميلة، اليوم، عبر عدد من القنوات الفضائية، وتقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج وعدد كبير من النجوم.

وجاءت أحداث الحلقة متلاحقة ، حيث أدعي صديق زياد “ أحمد وفيق ” انه قام بضرب زوجته شيري “ يسرا اللوزي ” ، بعدما علم انها تقوم بنقل أخبار جميلة لـ “ نرمين ” ، حتي يسطيعوا ان يستكملوا خططتهم.

إما شهيرة “ سوس بدر ” فقد رفضت اقتراج زوجها ابنتها “ هشام إسماعيل ” باصدار بيان يوكد ان الفيديوهات التى إنتشرت لها مفبركة .

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

تفاصيل مسلسل جميلة :



مسلسل "جميلة " دراما اجتماعية من بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز و من إنتاج جمال العدل.

ويعد مسلسل جميلة هو التعاون الثاني علي التوالي بين كل من الرباعي ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة وشركة العدل جروب للإنتاج الفني بعد ان قدما معا العام الماضي يوتيرن ، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين ابززهم توفيق عبد الحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي وايمن القيسوني وكريم قاسم.