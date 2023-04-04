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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل كبسة اللحم في 6 خطوات

طريقة عمل كبسة اللحم
طريقة عمل كبسة اللحم

وتعتبر طريقة عمل كبسة اللحم هي الوصفة الأشهر على الإطلاق في الخليج العربي، خاصة بالمملكة العربية السعودية والكويت، وهي تحضر في الأصل من الأرز طويل الحبة، ويقدم بجانبها لحم الضأن أو الدجاج. 
 

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 وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كبسة اللحم، وهي من وصفات المطبخ الخليجي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في حوال ساعتين تقريبا، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، و|إليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل كبسة اللحم
 

طريقة عمل كبسة اللحم

 

مقادير طريقة عمل كبسة اللحم :
1 كيلو جرام لحم قطع
3 كوب رز بسمتي مغسول و مصفى
3 بصلة كبيرة (شرائح)
1 طماطم (مقشرة و منزوعة البذر)
¼ ملعقة صغيرة ملح
¼ كوب صلصة طماطم
6 حبات هيل
6 حبات قرنفل
6 حبات فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة كركم
2 لومي
3 ملعقة صغيرة بهارات كبسة
زيت


طريقة عمل كبسة اللحم  :
- فى قدر غير لاصق على النار، يسخن الزيت ثم تضاف شرائح البصل، حمريه مع التحريك حتى يتحول البصل للون الذهبى. - نرفع البصل من القدر، وننقله إلى وعاء جانباُ
- فى نفس القدر، يضاف قطع اللحم ونحمرها جيدا
- تضاف نصف كمية البصل وبقية المكونات الأخرى ما عدا بهارات الكبسة، وتقلب المزيج جيداً
- يضاف 4 اكواب ماء مغلي، ونترك المزيج يطهى حتى تمام نضج اللحم
- بعد أن ينضج اللحم، انتظرى حتى غليان الماء ويضاف بهارات الكبسة، الملح والأرز
- نترك القدر يطهى على نار عالية لمدة 3 دقائق ثم نخفف النار ونغطي القدر حتى ينضج الأرز، ثم نقدم كبسة اللحم ساخنة

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