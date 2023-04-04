المفتي: علينا قراءة القرآن الكريم بصوت حسن ومبدع

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن من يقرأ القرآن الكريم يجب أن يكون صوته حسن ومبدع في التلاوة، مضيفا أن الصوت الحسن يجذب القلوب.

وتابع شوقي علام، أن القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاه بصورته الحقيقية التي نزل بها على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضيفا أن القرآن الكريم نُقل إلينا سندا.



وتابع شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «كل يوم فتوى»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المسلمين أخذوا يتلقون هذه التلاوة جيلا بعد جيل، موضحا أن المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم متميزة مقارنة بمختلف المدارس في العالم.



واختتم مفتي الديار المصرية، أن القرآن الكريم يحتاج إلى الانضباط عند التلاوة في إطار الأحكام التجويدية ويكون التشكيل صحيحا.

