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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

10 آلاف جنيه.. "واحد من الناس" يقدم مساعدة للحاجة أم رزق |شاهد

برنامج واحد ن الناس
برنامج واحد ن الناس

خصّص برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، المٌذاع عبر فضائية “الحياة”، حلقة اليوم لمساعدة الحاجة أم رزق . 

والتقى الإعلامي عمرو الليثي،  ع الحاجة أم رزق ، قائلا : “ وانا ماشي لقيتك قاعدة .. قاعدة ليه كدة ” . 

وردت الحاجة أم رزق التي تبيع المناديل في الشارع، قائلة:  “أنا ولية بجيب علاج للسكر ول ظهري وبسترزق ياعني .. ومش معايا صبيان معايا أربع بنات ” . 

وتابعت الحاجة أم رزق : عندي بنت بجهزها عندها 22 سنة.. وبروح البيت معايا 50 جنيه أو 40 جنيه " . 

وأهدى برنامج “ واحد من الناس ” إلى الحاجة أم رزق مبلغ قدره 10 ألاف جنيه . 

واحد من الناس عمرو الليثي توك شو برنامج واحد من االناس

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