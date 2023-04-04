10 آلاف جنيه.. "واحد من الناس" يقدم مساعدة للحاجة أم رزق |شاهد

خصّص برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، المٌذاع عبر فضائية “الحياة”، حلقة اليوم لمساعدة الحاجة أم رزق .

والتقى الإعلامي عمرو الليثي، ع الحاجة أم رزق ، قائلا : “ وانا ماشي لقيتك قاعدة .. قاعدة ليه كدة ” .

وردت الحاجة أم رزق التي تبيع المناديل في الشارع، قائلة: “أنا ولية بجيب علاج للسكر ول ظهري وبسترزق ياعني .. ومش معايا صبيان معايا أربع بنات ” .

وتابعت الحاجة أم رزق : عندي بنت بجهزها عندها 22 سنة.. وبروح البيت معايا 50 جنيه أو 40 جنيه " .

وأهدى برنامج “ واحد من الناس ” إلى الحاجة أم رزق مبلغ قدره 10 ألاف جنيه .