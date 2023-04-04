كريم فهمي يتحدث لأول مرة عن معاناة انفصال والديه.. فيديو

استضاف برنامج “ أنا والقناع ، مع الإعلامية منى عد الوهاب، والمذاع على فضائية "الحياة" الفنان كريم فهمي.

وقال الفنان كريم فهمي، إنه يبحث دائما علن الاطمئنان لعائلته، متابعا: "دايما قلقان عليهم".

وكشف "فهمي" لأول مرة، عن تفاصيل انفصال والدته ووالده، قائلا: "هما انفصلا وأنا فسن 15 سنة وهو السن بتاع ثانوية عامة ومكنتش فاهم الحياة، ومن أول ماتولدت كان شبه في بوقي معلقة دهبي وكانت عائلتي متوسطة".

وأضاف "فهمي"، أن فترة الانفصال عشتها لوحدي وكانت فترة عصيبة، مردفا: "اشتغلت من ثانوية عامة عشان أروح دروس وأكل".