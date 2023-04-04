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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المداح الحلقة 14.. حمادة هلال يواجه شبيهه الجن فى مشهد مخيف

المداح
المداح

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 14 تطور جديد فى الأحداث حيث يقوم دكتور إبراهيم "خالد زكى" بزيارة صابر "حمادة هلال" ويخبره بحقيقة عماد "تامر شلتوت" والذى يسيطر عليه الجن وكيف اختفى بعد رؤية صابر المداح. 

بينما يبحث صابر على زوجته رحاب "هبة مجدى" ويعلم من منال شقيقتها "دنيا عبد العزيز" أن هناك بعض التفاصيل التى تخص رحاب وأحلام الزوجة الثانية لحسن "رانيا فريد شوقى" وحكت له على قراءتها للفنجان والحلم الذى رأته لها.

ويلتقى هايم "محمد رياض" بأحلام فى منزله ويؤكد عليها ضرورة السيطرة على رحاب وأن تخفيها عن صابر أكبر وقت ممكن.

ويظهر عماد إلى دكتور إبراهيم مجددا لينفى لديه كافة الشكوك فى محاوله منه للسيطرة عليه ولكن إبراهيم يواجهه ويقرر أن يواجه عماد بصابر.

وفى مشهد مخيف تظهر هند بيت الأحمر “لوسى” إلى رحاب والتى تتخيل بوجود أصوات غريبة تردد كلامها فى المنزل بينما يتوجه صابر إلى منزل غالب والد رحاب “جمال عبد الناصر” ظنا منه أنها تتواجد هناك ولكن يفاجئ صابر بلقاء شبيه ولكنه من الجن ويخلق بينهما صراع قوى. 

ويحلم صابر بأنه متزوج من تاج “يسرا اللوزي” بينما تعترض رحاب على تواجدها فى شقة طليقها عز “محمد عز” عندما تعلم من أحلام أن هذا المسكن شقته. 

 وتنتهى الحلقة بلقاء يجمع بين هند بيت الأحمر وهايم حيث تلقنه بعض التعليمات الخاصة بالمقربين من صابر المداح حيث تطلبه بأنه يحكم قبضته عليهم أكثر من ذلك. 

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أبطال مسلسل المداح

يشارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

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