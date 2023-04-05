اليوم .. جامعة حلوان تستضيف الداعية الإسلامي مصطفي حسني

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، غدآ، ندورة رمضانية بحضور الداعية الإسلامي مصطفى حسني، وذلك بقاعة مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي.

وتقام الدورة الندوة يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل في تمام الساعة 11:30 صباحاً، في مجمع الفنون و الثقافة، ودعت أسرة من أجل مصر جميع طلاب الجامعة للمشاركة والحضور للندوة الرمضانية.

وعلي جانب آخر زار طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية (البيوتكنولوجى) بكلية العلوم جامعة حلوان مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تحت إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم.



وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - أهمية الزيارات الطلابية للمنشآت العلمية، لتبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال دراستهم.



وقال قنديل إن جامعة حلوان حريصة على تأهيل طلابها في مختلف الكليات لسوق العمل في الداخل والخارج، وتنمية مهاراتهم وفتح آفاق جديدة من خلال تبادل الخبرات مع كبري المؤسسات العلمية والبحثية.