محمد صبحي: اللي بتعمل تيك توك بتظهر في 7 مسلسلات

قال الفنان محمد صبحي، إن تأسيس حكومة عالمية تحكم العالم، واحد من الأفكار التي يتعمق فيها منذ بداية الثمانينات، موضحا أن العالم أصبح أقرب للخطوة قبل الأخيرة من تنفيذ هذا المخطط، حتى ولو كان بعض المثقفين يرفضون كلمة المخطط والمؤامرة حول هذا الأمر.



وأضاف "محمد صبحي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "vip" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر والمذاع عبر قناة "هي"، أن بعض المثقفين لا يحبون مسألة المؤامرة، وهو أمر مقصود في العالم كله، أن يتم رفض فكرة المؤامرة، ألا أن المؤامرة هي النظر إلى أحداث تحدث وتُربط بهذا المخطط.



وتابع محمد صبحي، أن فكرة الحكومة العالمية تحدث عنها من خلال مسلسل فارس بلا جواد، وهذا عبارة عن أفكار صهيونية موجودة من بداية القرن الـ 17، وكان يشوبها الغموض وليس الوضوح، ولم يكن يُعرف أهدافها ولكنها كانت تعمل على نشر الخير والمساواة والعدالة.



وأشار محمد صبحي إلى أنه، لكي يكون هناك حكومة عالمية تحكم العالم يجب أن يكون هناك خطوتين، خطوة حدثت منذ سنوات طويلة وهي "المليار الذهبي" من ألواح جورجيا، وبها 10 وصايا منها استبقاء مليار نسمة فقط وإبادة الباقي، يرغبون من خلالها في إبادة العالم.



واختتم حديثه أن العالم يمتلك 8 مليارات نسمة، والكرة الأرضية تتسع لأضعاف هذا الرقم، ألا أنهم يريدون إبادة 7 مليارات وإبقاء مليار واحد فقط بحكومة عالمية لتحكم العالم.

وتحدث الفنان محمد صبحي عن غضبه الشديد، من ظاهرة التيك توك، والذي يشارك من خلاله عددًا من الفتيات في الأعمال الدرامية، مشيرًا إلى أنه يتم تجاهل المبدعين.

واستكمل محمد صبحي حديثه خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها VIP ، المذاع على شاشة قناة “هي”: انهاردة بنكرم مين البنت اللي بتنجح في التيك توك بتشتغل في 7 مسلسلات مصرية، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اميتو الخطأ بالصوات متقعدوش ترغوا في الخطأ، دايما أقول متودوش الكاميرا لهذا الإسفاف يا جماعة أنتو بتبروزهم عايز الإعلام يروح للبديل أنا أخلق البديل ده يموت، مصر كان فيها أعمال كوميدي تافههة هايفة، ولكن 90 من الباقي يوزنوا عباقرة ومفكرين.

وتابع محمد صبحي: أنا عامل مدرسة اسمها ستوديو الممثل من أكتر من 50 سنة، يجي الجمهور يقول دول فين، هاني شاكر جه وقت أزمات النقابة مع مطربين المهرجانات، اتفرج على عرض عيط، 12 ولد وبنت مبنشفهمش ازاي ولا كاميرا بتروحلهم وصوتهم جميل.

كما تطرق محمد صبحي في حديثه إلى جنازات المشاهير وما يحدث بها في أثناء التغطية الإعلامية لها، قائلًا: أكون في جنازة ألاقي موبايل مرفوع في وشي يسألني تقول إيه للميت؟ بقولهم أقوله لما أروحله، لابد أن تكون خريطة ثقافية وإعلامية تؤمن بأنها معول إما سيبني الإنسان أو يهدمه، شبابنا اتدمر خلاص بقى ليه عالم اللي عايش فيه شئ مرعب إن الطفل أكلمه هو مش معايا ومركز مع الموبايل.

وتابع محمد صبحي: احنا مش واعيين بالكارثة لأنها عالمية، اوعى تمشي في طابور الأعداء والدول العظمى’، احنا نستطيع أن نكون دولة عظمى نقدر بجد لما يكون السياسة العامة فيها تعليم وثقافة وفن تبني إنسان، ممكن أكون شغال فنان أروح اتبرع اشتغل في مصنع 3 ساعات يوميا عشان بلدي، بناء البشر هو الشئ الوحيد اللي هيقدر يرجعنا تاني، الأجانب بيعلمونا القرآن علماء أجانب بيستندوا على معجزات حلها في القرآن.

