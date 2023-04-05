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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا توجد قضية.. ترامب يفجر مفاجأة مدوية بعد إخلاء سبيله

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إن  جلسة الاستماع في مانهاتن كانت صادمة للكثيرين، مشيرا إلي أن كل محلل قانوني قال إنه لا توجد قضية.

وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “انطلقت للتو إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا. كانت جلسة الاستماع صادمة للكثيرين من حيث أنه لم يكن لديهم مفاجآت، وبالتالي لا توجد قضية. تقريبًا قال كل محلل قانوني أنه لا توجد قضية. لم يتم فعل أي شيء بشكل غير قانوني!'

في منشور آخر، قدم ترامب، الذي من المقرر أن يلقي خطابًا اليوم الثلاثاء، أيضًا مجموعة متنوعة من الادعاءات حول التكاليف المحيطة بقضيته، ويبدو أنه يشير إلى أن مبلغ 130 ألف دولار “قانوني تمامًا”.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب، إنه منذ إعلان لائحة الاتهام، جمعت حملته أكثر من 10 ملايين دولار.

وقال ترامب: “بينما أعود إلى مار إيه لاجو ... لم أكن أكثر ثقة من أننا سنعود لـ البيت الأبيض وننقذ أمتنا العظيمة”.

بدوره، قال قاضي مانهاتن، خوان ميرشان، إن الجلسة القادمة في قضية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ستعقد في 4 ديسمبر.

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