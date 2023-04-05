ياسمين رئيس تدعم صديقتها دينا الشربيني بعد وفاة والدها

حرصت الفنانة ياسمين رئيس على دعم صديقتها دينا الشربيني بعد وفاة والدها، والإعلان عن تفاصيل الجنازة منذ قليل عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

وكتبت ياسمين رئيس نعي لوالد صديقتها قائلة: "توفي إلى رحمة الله تعالى السيد محمد الشربيني، والد ريهام ونشوى ويوسف ودينا الشربيني، وصلاة الجنازة غدا الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس".

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وانتهى مؤخرا عرض مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

ومن ناحية أخرى يُنتظر عرض فيلم يوم 13 للنجمة دينا الشربيني والنجم أحمد داود خلال عام 2023، والذي يشاركهما في بطولته شريف منير، أروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله