عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني أفينتادور ألتميت المعدلة تصل بتصميم أكثر قوة | صور

لامبورجيني افينتادور
لامبورجيني افينتادور التميت LP 780-4

كشفت شركة تعديل السيارات الشهيرة نوفيتيك عن آخر إصداراتها سيارة لامبورجيني افينتادور التميت LP 780-4، وذلك في نفس الوقت التي تكشف لامبورجيني عن سيارتها المستقبلية ريفيلتو.

أسعار 5 سيارات رياضية جديدة بالسوق المصري| صور

لو معاك 100 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات هاتشباك مستعملة| صور

لامبورجيني افينتادور التميت LP 780-4

ويرتدي طراز Novitec-tuned جسمًا من ألياف الكربون، تتضمن القطع أقسامًا إضافية أعلى وأسفل فتحات الهواء، وغطاء محرك مزود بفتحات أطول على طول الجانبين، وتقدم الشركة تصميمين اختياريين للجناح الخلفي، ويحتوي غطاء المحرك الجديد على مجاري هواء متكاملة تقلل من رفع المحور الأمامي عند السرعات العالية.

لامبورجيني افينتادور التميت LP 780-4

وتسير السيارة على عجلات مزورة بقفل مركزي يبلغ قطرها 20 بوصة في الأمام وحجمها 21 بوصة في الخلف، ويتميز التصميم بأضلاع على شكل حرف Y متباعدة على نطاق واسع، يمكن للمشترين اختيار 72 لونًا لهم، بالإضافة إلى اختيار سطح مصقول.

وتضيف شركة Novitec عادمًا يزن 42 رطلاً (19 كجم)، يقوم أيضًا بتثبيت نوابض جديدة لنظام التعليق والتي تخفض السيارة بمقدار 1.378 بوصة (35 ملم.

لامبورجيني افينتادور التميت LP 780-4

وظهرت أفينتادور ألتميت لأول مرة في عام 2021 باعتبارها النسخة النهائية للسيارة الخارقة، وتتميز بمحرك V12 سعة 6.5 لترًا، مما ينتج 769 حصانًا عند 8500 دورة في الدقيقة و 531 رطلًا عند 6750 دورة في الدقيقة. 

لامبورجيني افينتادور التميت LP 780-4

وتزن السيارة 3،417 رطلاً، ويتسارع النموذج إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 2.8 ثانية وإلى 124 ميلاً في الساعة في 8.7 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى 220.5 ميل في الساعة (335 كم / ساعة).

لامبورجيني أفينتادور ألتميت أفينتادور ألتميت ريفيلتو نوفيتيك Novitec-tuned

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب الهزيمة أمام المصري.. أحمد حسن: الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

انتهاء الهيمنة.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

عقب الهزيمة أمام المصري..الزمالك يقرر طرد الجهاز الإداري للنادي

فرمان من الزمالك بتجميد أربعة لاعبين

الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مجلس الوزراء السعودي يصدر بياناً بشأن لقاء الرئيس السيسي وبن سلمان

موضوعات متعلقة

مرسيدس تكشف عن تحديثات جديدة لسيارة GLS

نيسان تكلف قيادة مصرية جديدة لإدارة توسعاتها في إفريقيا

أسعار 5 سيارات رياضية جديدة بالسوق المصري| صور

لو معاك 100 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات هاتشباك مستعملة| صور

لو بتحب الهاتشباك.. هوندا سيفيك مستعملة بـ 90 ألف جنيه| صور

أسعار بيجو 5008 موديل 2023 الجديدة في مصر

سعر فورد برونكو موديل 2023 في السعودية| صور

استعراض في الشارع يتحول لحادث ثلاثي عنيف بولاية ميشيجان الأمريكية| فيديو

ترشيحاتنا

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

اقتحام واعتداءات بوحشية على المصلين .. إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء وتستبيح المسجد الأقصى في رمضان | فيديو وصور

تعزيز التعاون.. ماذا دار في مجلس الوزراء السعودي عن لقاء السيسي وبن سلمان؟

اعتداء بالأعيرة المطاطية.. قوات الاحتلال تقتحم الأقصى بعد انتهاء صلاة الفجر

بتغريدة ضد نائب ديمقراطي.. إيلون ماسك يعلق على محاكمة ترامب

قطة على كتف إمام المسجد .. قصة فيديو أثار تفاعل السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريبات عن حفل تتويج الملك تشارلز من بطاقة الدعوة.. ماذا كُتب بها؟

نوع من المكسرات فى رمضان| يمنحك الشعور بالشبع ويعالج الأرق

سواد الرقبة يكشف الإصابة بمرض خطير .. والعلاج بـ 5 نصائح

عثور صياد على كاميرا قديمة في النهر.. شاهد ماذا وجد بداخلها

فيديو

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

ضربة قوية لـ الدولار عالميا.. ما سر الهبوط المفاجئ؟ |شاهد

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ