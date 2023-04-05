لامبورجيني أفينتادور ألتميت المعدلة تصل بتصميم أكثر قوة | صور

كشفت شركة تعديل السيارات الشهيرة نوفيتيك عن آخر إصداراتها سيارة لامبورجيني افينتادور التميت LP 780-4، وذلك في نفس الوقت التي تكشف لامبورجيني عن سيارتها المستقبلية ريفيلتو.

لامبورجيني افينتادور التميت LP 780-4

ويرتدي طراز Novitec-tuned جسمًا من ألياف الكربون، تتضمن القطع أقسامًا إضافية أعلى وأسفل فتحات الهواء، وغطاء محرك مزود بفتحات أطول على طول الجانبين، وتقدم الشركة تصميمين اختياريين للجناح الخلفي، ويحتوي غطاء المحرك الجديد على مجاري هواء متكاملة تقلل من رفع المحور الأمامي عند السرعات العالية.

لامبورجيني افينتادور التميت LP 780-4

وتسير السيارة على عجلات مزورة بقفل مركزي يبلغ قطرها 20 بوصة في الأمام وحجمها 21 بوصة في الخلف، ويتميز التصميم بأضلاع على شكل حرف Y متباعدة على نطاق واسع، يمكن للمشترين اختيار 72 لونًا لهم، بالإضافة إلى اختيار سطح مصقول.

وتضيف شركة Novitec عادمًا يزن 42 رطلاً (19 كجم)، يقوم أيضًا بتثبيت نوابض جديدة لنظام التعليق والتي تخفض السيارة بمقدار 1.378 بوصة (35 ملم.

لامبورجيني افينتادور التميت LP 780-4

وظهرت أفينتادور ألتميت لأول مرة في عام 2021 باعتبارها النسخة النهائية للسيارة الخارقة، وتتميز بمحرك V12 سعة 6.5 لترًا، مما ينتج 769 حصانًا عند 8500 دورة في الدقيقة و 531 رطلًا عند 6750 دورة في الدقيقة.

لامبورجيني افينتادور التميت LP 780-4

وتزن السيارة 3،417 رطلاً، ويتسارع النموذج إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 2.8 ثانية وإلى 124 ميلاً في الساعة في 8.7 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى 220.5 ميل في الساعة (335 كم / ساعة).