أخبار الرياضة| إمام عاشور إلى الأهلي بفرمان كولر.. ورد صادم من نجم الزمالك.. وجماهير الأبيض تتحدى مرتضى منصور

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:
خالد الغندور يُفجّر مفاجأة بشأن إيقاف كهربا قبل مواجهة الأهلي وغزل المحلة
فجّر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، قبل مواجهة القلعة الحمراء لغزل المحلة في الدوري.
توابع فيريرا وصفقات مضروبة.. رضا عبد العال يفتح النار على لاعبي الزمالك
فتَحَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق "النار" على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب الخسارة أمام النادي المصري بنتيجة 2 – 3 ضمن مؤجلات الجولة 22 من الدوري الممتاز.
بفرمان من كولر.. تحرك عاجل للأهلي لضم إمام عاشور| مفاجأة كبرى
فجَرَ الإعلامي إسلام صادق، مفاجأة كبرى بشأن إمام عاشور لاعب وسط الزمالك السابق، وميتييلاند الدنماركي الحالي، بالموسم القادم.
شارات سوداء .. جماهير الزمالك تتحدى مرتضى منصور |فيديو
شهدت مباراة الزمالك والمصري، تواجد جماهير القلعة البيضاء بشارات سوداء، رغم تحذيرات المستشار مرتضى منصور، رئيس الأبيض.
بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم
فاجأ أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجميع، خاصة جماهير القلعة البيضاء برد صادم، بعد قرارات مرتضى منصور النارية.
عاجل| وفاة ناشئ غزل المحلة في حادث سير
توفي أحمد هاني، لاعب فريق غزل المحلة للناشئين، أثر تعرضه لحادث سير، أثناء عودة اللاعب إلى منزله.
3 قرارات ثورية من مرتضى منصور ضد لاعبي الزمالك
أطلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عدة قرارات ثورية ضد لاعبي الفريق، عقب الخسارة أمام المصري البورسعيدي.
سببها مباراة الأهلي والهلال السوداني.. اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للجماهير
قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة، إنه منذ انتخابه ومجلسه لإدارة شؤون الكرة المصرية، تولى كل عضو ملف معين لتحقيق الأهداف المطلوبة، موضحًا أن الهدف الأساسي تطوير قاعدة الناشئين.