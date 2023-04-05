أخبار الرياضة| إمام عاشور إلى الأهلي بفرمان كولر.. ورد صادم من نجم الزمالك.. وجماهير الأبيض تتحدى مرتضى منصور

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

فجّر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، قبل مواجهة القلعة الحمراء لغزل المحلة في الدوري.

فتَحَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق "النار" على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب الخسارة أمام النادي المصري بنتيجة 2 – 3 ضمن مؤجلات الجولة 22 من الدوري الممتاز.

فجَرَ الإعلامي إسلام صادق، مفاجأة كبرى بشأن إمام عاشور لاعب وسط الزمالك السابق، وميتييلاند الدنماركي الحالي، بالموسم القادم.

شهدت مباراة الزمالك والمصري، تواجد جماهير القلعة البيضاء بشارات سوداء، رغم تحذيرات المستشار مرتضى منصور، رئيس الأبيض.

فاجأ أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجميع، خاصة جماهير القلعة البيضاء برد صادم، بعد قرارات مرتضى منصور النارية.

توفي أحمد هاني، لاعب فريق غزل المحلة للناشئين، أثر تعرضه لحادث سير، أثناء عودة اللاعب إلى منزله.

أطلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عدة قرارات ثورية ضد لاعبي الفريق، عقب الخسارة أمام المصري البورسعيدي.

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة، إنه منذ انتخابه ومجلسه لإدارة شؤون الكرة المصرية، تولى كل عضو ملف معين لتحقيق الأهداف المطلوبة، موضحًا أن الهدف الأساسي تطوير قاعدة الناشئين.